VIDEO JA FOTOD | Pärnumaal 61-aastase naise vägistamises ja piinavas tapmises süüdistatav noormees astus kohtu ette

Kohe algul oli politseile selge, et toime oli pandud kuritegu, sest Milvi surnukeha katsid vägivallatundemärgid. Leplale esitatud süüdistuse paragrahvid ütlevad, et Lepla tappis Milvi piinaval viisil, mistõttu käsitletakse seda mõrvana. Lisaks oli tänaseks 27-aastane Lepla süüdistuse järgi oma ohvrit ka vägistanud.

Et kohtuistung on kannatanu kaitseks täielikult kinniseks kuulutatud, ei saanud prokuratuur süüdistuse täpsemaid detaile jagada. Küll aga saame meenutada, mis oli teada peale õõvastavat vahejuhtumit.

"Esialgse info pinnalt teame, et naine ja mees tundsid üksteist ning veetsid kadumise õhtul naise elukohas ühiselt alkoholi tarbides aega," teatas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt päeval, mil 61-aastane milvi oma elukoha lähedusest metsatukast leiti.

Sündmuspaigalgi käinud Delfi ajakirjanikule räägiti kohapeal, et Milvil oli küll kerge viinaviga, ent oma eluga sai ta ilusti hakkama. Polnud ta kellelegi võlgu ega vajanud abi.

Arvatava tapja Jaan Lepla kohta oletasid aga kohalikud, et järsku on tal mõni psüühikahäire. Lepla olevat sinnakanti alles hiljuti kolinud. "Noormees oli psüühikahäirega, üks teine naaber ka ütles, et temast tasub eemale hoida. Parem karta kui kahetseda," üks Delfiga suhelnud elanik toona.

Üks kohalik juhtunu järel rääkida, et ühine pidu oli tõesti toimunud, kuid mingil hetkel võeti napsu kellegi teise juures. “Milvi elukaaslane läks sealt enne koju, ei tea, miks Milvi ei läinud temaga,” rääkis ta, mida küla pealt on kuulnud.

