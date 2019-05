VIDEO ja FOTOD | Päästjad lähevad põlevat konnatahvlit sisaldavat koobast uputama

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Taavi Kaarma sõnul põles koobastes diktüoneema nimeline kivim, mida päästjad juba mitu tundi kustutanud olid. Kohal kohapeal oli näha ka kiirabi autosid, siis inimkannatanuid õnnetuses praeguse info kohaselt ei ole.

Praeguseks on kuumus alla saadud ja kustutustöödega loodetakse tänasega lõpule jõuda. Fotodelt on näha, kuidas pea 24 tundi pärast väljakutset koobas ikka suitseb.

Kohalike sõnul on kivimi põlemisest tulevat haisu tegelikult juba pea nädal tuntud, seega on võimalik, et konnatahvel süttis juba oluliselt varem kui häirekeskus sellest teate sai.

Et ligipääsetavus on koopani metsa tõttu raskendatud, kasutavad päästjad ATV-d. Mismoodi koobastes tulekahju algas, pole esialgu selge.

Päästjad tuvastasid kaamerate abil maa seest mitu kollet, kuid nende kustutamine on kehva ligipääsetavuse tõttu väga keeruline. Seetõttu üritavad nad kolde uputamisega kustutada.

Diktüoneema, rahvakeeli ka konnatahvel, on tumepruun orgaanirikas kõvastunud ja orgaanilise ainega segunenud savikivim, mis kuulub põlevkivide hulka. Diktüoneemal on omadus hapnikuga kokku puutudes süttida.