VIDEO JA FOTOD | Mupo ja politsei taltsutasid agressiivset taksojuhti

Mupo patrull oli 26. mail teostamas oma igapäevast graafikujärgset patrullteenistust, kui kahtlust äratas kaubamaja juures kõnniteel parkiv taksotunnustega sõiduk. Inspektorid suundusid asjaolusid kontrollima, kuid sõidukijuht sõitis korraldusi eirates üle kõnnitee patrulli eest ära. Inspektorid võtsid koheselt ühendust politseiga ning palusid sõiduki peatamiseks abi. Politsei reageeris kiiresti, põgenenud sõiduk peatati Ahtri tänaval.

Ka nüüd keeldus taksojuht vajalikke dokumente esitamast ning pidas end üleval äärmiselt ebaviisakalt. Taas tuli sekkuda politseil ning järgnev kulges nagu tõelises politseifilmis – taksojuht, keeldunud koostööst ning allumata korrakaitsjate käsklustele, proovis taas põgeneda. Politseiinspektorid olid sunnitud sõidukijuhi suhtes kasutama vahetut sundi.

Edasise kontrollimise käigus selgus, et taksojuhil puudusid tasulise taksoveo teenuse osutamiseks vajalikud dokumendid - sõidukikaart ja ka teenindajakaart, kuigi sõidukijuht kasutas plafooni, hinnakirju ja taksomeetrit. Mupo alustas juhi suhtes väärteomenetluse.

Videos nähtava juhi puhul on tegemist korrakaitsjate „vana tuttavaga“, kelle liiklusrikkumiste konto on üles loetletud kolmel, tihedas kirjas A4 lehel. Lisaks näitab karistusregister, et mehel on hetkel 48 kehtivat karistust – teda on karistanud nii mupo kui ka politsei. Suur osa trahvidest on kas maksmata või läinud kohtutäiturile.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on korrakaitsjate jaoks kurvastav asjaolu, et seadusandluse lõtvus ja ettevõtlusvabaduse soodustamise sildi all vohab taksonduses ebaaus äritegevus.