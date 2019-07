VIDEO ja FOTOD | Maardus põlevad piirituse ja atsetooni mahutid suure leegiga, üks inimene on saanud kannatada

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul on ülejäänud inimesed ohualast evakueeritud. Ohualaks peetakse seal 200-meetrilist raadiust põlevast hoonest.

Kella 13 ajal teatas päästeamet, et evakueeritud 14 inimest on üle kontrollitud ja nendega on kõik korras.

Päästeamet soovitab aga kõikidel läheduses elavatel inimestel aknad kindlasti sulgeda ja võimalusel õue hetkel mitte minna.

Pressiesindaja sõnul on laohoones põlemine intensiivne, kuna tegemist on piirituse ja atsetooni mahutitega.

Tegemist on neljanda astme tulekahjuga, mis tähendab, et tulekahju pindala ületab tuhat ruutmeetrit ning tulekahju maht on üle 5000 kuupmeetri. Neljas on tulekahju astmetest kõige kõrgem.

Hetkel ei ole teada, kuidas põleng alguse võis saada.

Politsei on praeguseks ala ümber piiranud ja inimesi lähedale ei lasta. Samas on näha, et suitsupilv hakkab väiksemaks jääma.

Tulekahju tõttu on suletud liikluseks Kombinaadi tänava lõik Fosforiidi ristist kuni Põhjaranna ringliiklusega ristmikuni.

Suits levib lennujaama poole.

Uudis on täiendamisel.