VIDEO ja FOTOD | Maardus põlesid piirituse ja atsetooni mahutid suure leegiga, üks inimene viidi põletushaavadega haiglasse

Päästjad said kell 15.42 kontrolli alla keskpäeval Maardus Lao tänaval süttinud tulekahju, mille käigus hävis angaar.

Päästjad reageerisid suurte jõududega, kohapeal selgus, et põles angaar ning selle kõrval olevad mahutid, mis sisaldasid erinevaid tööstuses kasutatavaid lahusteid ning mis tõenäoliselt põlengu käigus ka plahvatasid. Angaar hävis tulekahjus täielikult

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul evakueeriti ohualast ülejäänud 14 inimest, kes kontrolliti üle ja nendega oli kõik korras.

Päästeamet soovitas aga kõikidel läheduses elavatel inimestel aknad kindlasti sulgeda ja võimalusel õue hetkel mitte minna.

Pressiesindaja sõnul oli põlemine laohoones intensiivne, kuna põlesid seal piirituse ja atsetooni mahutid.

Tegemist oli neljanda astme tulekahjuga, mis tähendab, et tulekahju pindala ületab tuhat ruutmeetrit ning tulekahju maht on üle 5000 kuupmeetri. Neljas on tulekahju astmetest kõige kõrgem.

Politsei piiras ala kiiresti ümber ning inimesi lähedale ei lastud. Samas oli juba tunnike peale põlengu algust näha, et suitsupilv hakkab väiksemaks jääma.

Tulekahju tõttu suleti liiklus Kombinaadi tänava lõigul Fosforiidi ristist kuni Põhjaranna ringliiklusega ristmikuni.

Suits hakkas kiiresti levima ka lennujaama poole, ent päästeameti pressiesindaja Kristjan Otti sõnul hajus suits piisavalt, et mitte segada lennuliiklust.

Kella 14 ajal veel sündmus käis ja tulele piiri poldud pandud. "Mahuteid, mis põlevad, on päris palju ja selle kustutamine võtab aega. Suurt tossu tuleb veel tükk aega," ütles Otti Delfile.