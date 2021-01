VIDEO JA FOTOD | Lüganuse vallas maani maha põlenud pansionaadis hukkus kolm inimest

"Asutuse juhi ülesanne on kindlustada, et töötajad oskavad tulekahju või muu õnnetuse korral kiirelt ja adekvaatselt reageerida ja hoolealused ohutusse keskkonda toimetada," teatas ta.

Praegu käivad menetlustööd, et selgitada välja tulekahju tekkepõhjus. Menetlust juhib PPA ja Päästeamet on kaasatud. Menetlusega selgitatakse välja ka see, missugune oli hoone tuleohutuslik olukord enne tulekahju puhkemist.

"Päästeameti jaoks on elu kõige tähtsam ja see on hindamatu. Seepärast oleme ka oma tuleohutusalastes nõuetes järeleandmatud ja seda eriti hoolekande-, ravi- ja lasteasutustes," teatas Tammearu.

"Tuleohutusnõuete eesmärk ongi see, et tulekahju ei puhkeks. Ja kui tulekahju siiski puhkeb, et siis saaks kõik elanikud sellest ruttu teada; et tuli ja suits hoones kiirelt ei leviks ning kõik elanikud saaks kiirelt hoonest välja ja päästemeeskonnad neid aidata," jätkas ta.

Tammearu sõnul on väga murettekitav, et lühikese aja jooksul on olnud mitu väga suurt tulekahjut kõrge riskitasemega hoonetes.

"8. jaanuari õhtul põles Maardus Kallasmaa tänaval sotsiaalmaja. Maardu põlengus õnneks keegi ei hukkunud, kuid paraku oli ka selles tulekahjus kannatanuid. Hoones viibis 46 inimest, neist 6 anti üle kiirabile, 2 tõsisemate vigastustega. 2020. aasta 19. jaanuaril oli tulekahju Kohtla-Järve linnas Järveküla teel asuvas sotsiaalmajas. Evakueeriti 23 inimest, üks inimene suri," teatas Tammearu.

Päästeamet tegi 2020. aastal kokku 5827 tuleohutuskontrolli, neist hoolekandeasutustesse 128. Lisaks tehti eriolukorra ajal virtuaalnõustamisi 259 hooldekodus, seega kokku tegeleti 387 hoolekandeasutuse tuleohutusega. 2021. aastal plaanib Päästeamet teha tuleohutuskontrolli 6050 ehitisel, neist hoolekandeasutustes 459. Kutsun siinkohal hoolekandeasutusi üles kontrollima, et nende hoonetes oleks tuleohutus tagatud, nõuded täidetud ning personal koolitatud tulekahju korral käituma, selleks vajadusel tuleohutusspetsialiste kaasates.