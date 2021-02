VIDEO ja FOTOD | Lihula tulistaja Mikk Tarraste astus Pärnus kohtu ette ja tunnistas oma süüd

Tarrastele on esitatud süüdistus üldohtlikul viisil toime pandud mõrvas ja laskemoona ebaseadusliku käitlemises.

Pärnu kohtumajas kohal viibib reporter Joosep Tiks kirjeldas, et enne, kui saali sisenes kohtunik Rubo Kikerpill ja lubas Tarrastel istuda, seisas süüdistatav peaaegu liikumatult. Rahulikult, valge kampsuniga, rüht pisut kühmus seljaga. Tarraste vestles oma kaitsja vandeadvokaat Rünno Roosmaaga ning ohkassügavalt. Roosmaa patsutas hellalt Tarraste vasakut käsivart.

Keegi ei eita Lihula lähistel aset leidnud kohutavat veretööd. Tarraste võttis malbel häälel, pisut pudistades omaks süü mitmete mõrvas ja kannatuste põhjustamises. Ainult süüteo varjamise ja põgenemise osas sooviks ta kohtus vastu vaielda.

Nii küsis ka Tarraste advokaat Roosmaa retooriliselt oma kaitsekõnes: „Mida on kaitsjal selles kohtuasjas teha?” Miks võttis ta tagasi avalduse, et kohtuasi oleks kinnine – miks soovivad Roosmaa ja Tarraste Lihula sündmusi avalikult arutada? Sest Roosmaa hinnangul on küsimusi, mis on jäänud vastamata. Mis viis Tarraste hullumeelsuseni ja tapmisteni? Mis toimus ta psüühikas? Miks kõlas Žiguli tulistamisel karje: „Vale auto!”, miks ei suletud teelõiku, mida mööda Tarraste kodu poole liikus või miks julgustas häirekeskuse töötaja mootorratturit talle järgnema?

Prokurör Gardi Anderson luges minutite ja tulistatud kuulide täpsusega Tarrastele ette tema süü. Kolm lasku, mis tapsid Tarrastet jälitanud mootorratturi – jalga, pähe ja veel ligi meetri pealt tehtud kontrolllask pähe. Kuulid vintpüssist kahe teda jälitanud auto suunas, mis laskmiste peale põgenesid. Viisteist lasku, mis Tarraste suunas tema poole sõitva juhusliku Žiguli suunas. Suri vanaema, haavata sai vanaisa, kaks lapselast kolmest said raskeid vigastusi. Üheksateist kuuli teed blokeerivate kahe politseiniku suunas. Üks lask tabas politseiniku kiivrit.

Kohus arutab kriminaalasja avalikel kohtuistungitel, kokku on planeeritud üle kuulata 26 tunnistajat ja kohtuasja arutamiseks 14 istungipäeva. Neist viimane on aprilli lõpus.