VIDEO ja FOTOD | Leedu veok kihutas Harku rappa, kündes üles 1,7 kilomeetrit suusarada

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et Leedu numbrimärgiga veok sõitis Harku metsa ja on peatunud Rabajooksu finiši piirkonnas.

„Suuskadega on võimalik veokist mööduda, vaba maad on selleks piisavalt. Küll aga on suusarada rikutud ning sellel on sõita üpriski ebamugav. Hommikused suusatajad sealt aga läbi tulid ja neilt saime ka teate,” kirjeldas Šillis juhtumit.

„Juht oli sündmuskohalt lahkunud, kuid just nüüd saabus teade, et politsei on saanud juhiga kontakti ning suure tõenäosusega on tegu kindlustusjuhtumiga. Valmistame ette ja esitame ka süüteoteate.”

Šillise sõnul hindavad nad esmase kahju suuruseks 1000 eurot. „Rajatraktori tunni hind on 120 eurot ning eeldusel, et rohkem rada ei rikuta, kulub korrastustöödele ligikaudu kaheksa tundi. Arvata võib aga, et veoki välja saamisel saab rada veel oluliselt kahjustatud ning vajalikuks võivad osutuda ka pinnasetööd.”

Linnaosavanem ütles, et kriitiliseks muutub olukord juba täna õhtul, sest saabuvad plusskraadid muudavad raja pehmemaks ja väljatõmbamise ajal vajub veok tõenäoliselt palju sügavamale, rajast läbi. „Loodame, et sõiduk ei pea järve äärde kevadet ootama jääma,” lisas ta.

Foto: Nõmme linnaosavalitsus