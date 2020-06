VIDEO ja FOTOD | Lasnamäel põrkasid kokku neli autot, üks inimene hukkus ja seitse said vigastada. Üks õnnetuses osalenud auto pälvis hiljuti tähelepanu ohtlike manöövritega www.DELFI.ee RUS 143

Täna kell 18.38 teatati raskest liiklusõnnetusest Laagna teel Lasnamäe Centrumi juures. Praeguseks on teada, et avariis hukkus üks inimene ja mitu on saanud vigastada. Liiklus on ümber suunatud.