VIDEO ja FOTOD | Laagri plahvatuses üksikasjad selgitatakse välja kriminaalmenetluses

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Jürgen Klemm jäi Delfiga kõneledes väga napisõnaliseks. Ta ütles, et juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlust. Kas vahesündmuses kahtlustatakse kedagi, pole selge. Klemm kordas vaid iga pärimise peale, et alustati kriminaalmenetlust, mida võib teha ka siis, kui konkreetset kahtlustatavat veel pole.

Plahvatuse kohta on teada veel see, et kärgatus ei saanud tugev olla - bussipeatuse ootepaviljoni klaas jäi terveks. Lisaks on kannatanu vigastused kerged ja ta ei vaja haiglaravi.

Pühapäeva hommikul polnud bussipeatuse juures toimunust jälgegi.