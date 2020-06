VIDEO JA FOTOD | Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi alla

Ringkonnaprokurör Diana Helila selgitas, et vahistamist taotleti, kuna vabaduses viibides võib noormees kujutada endast ohtu kaaskodanikele.

„Tänaseks kogutud info avarii põhjuste ning BMW roolis olnud noormehe varasema käitumise kohta annab prokuratuuri hinnangul võimaluse järeldada ainult seda, et kahtlustataval puudub igasugune lugupidamine ühiskonnas kehtivate reeglite suhtes. Ainult noormeest vahi alla võttes saab tagada selle, et ta ei osale enam liikluses,“ selgitas prokurör Helila üldises pressiteatees.

Vene kodakondsusega, kuid Eestis sündinud ja valdava osa elust Eestis veetnud mees vastas kohtuniku küsimusele, kas tema põhjustas ränga õnnetuse, et "panin toime, muidugi tunnistan," vahendas ERR.

Juhi sõnul tunneb ta kõigile kannatanutele ja nende lähedastele kaasa. "See kõik lihtsalt juhtus, ma ei teinud seda meelega," ütles noormees.

Noormees võeti esialgu vahi alla kaheks kuuks, misjärel tuleb kohtul hinnata vahistatuse põhjendatust. Seejärel võidakse vahi all viibimise aega ka pikendada.

Möödunud laupäeval raske avarii põhjustanud 20-aastane juhi suhtes esitati kohtule taotlus mehe vahistamiseks - ringkonnaprokurör Diana Helila on märkinud, et mees on ohtlik ning võib vabaduses olles jätkata kuritegude toimepanemist.

"Haiglas tehtud analüüsid narko- ega alkoholijoovet ei tuvastanud. Juhtunu osas alustasime kriminaalmenetlust ja praeguseks kogutud andmetel oli õnnetuse hetkel BMW kiirus 200 km/h," märkis Helila eile Delfile.

Kui kohtuistungil tuli jutuks asjaolu, et tema juhitud BMW sõitis 200 kilomeetrit tunnis, märkis noormees, et ta ei vaadanud spidomeetrit, vaid ees sõitnud autosid, samas kinnitas ta, et 200 kilomeetrit tunnis tema BMW kiirus siiski olla ei saanud.

Mehe kaitsja rõhutas aga, et õnnetuse puhul tuleb hinnata kõigi osapoolte käitumist, viidates asjaolule, et avariis osales kokku neli sõidukit. Kaitsja hinnangul võis õnnetuse põhjustada hoopis Volvo juht, kes reastus teiselt kolmandale reale, veendumata manöövri ohutuses ja keeras BMW-le ette.

Vahistamisotsuse tinginud kohtuistung algas täna kell 12 Harju maakohtus.