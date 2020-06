VIDEO JA FOTOD | Laagna tee suuravarii nõudis veel ühe elu: haiglas suri Fordi juhtinud 39aastane mees. Õnnetuse arvatavat põhjustajat nähti juba varem linnas kihutamas

Praeguseks on teada, et 20-aastane mees sõitis sõiduautoga BMW tagant otsa ees liikunud sõiduautole Volvo. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud Fordi ning seejärel läbi bussiootepaviljoni. Ford omakorda paiskus vastu ees liikunud Toyotat. Sündmuskohal suri 61aastane naine, kes oli seisnud bussipaviljonis.

Autodes oli kokku kaheksa inimest, nendest viga sai viis. 20-aastane BMW juht oli autos üksinda toimetati haiglasse kontrolli. Fordis oli kokku kaks inimest, autot juhtinud 39-aastane mees ja 34-aastane naine, kes mõlemad said viga ja viidi haiglasse. Täna pärastlõunal suri Fordi juht saadud vigastustesse.

Volvos oli samuti kaks inimest, autot juhtinud 54-aastane mees ja kaasreisija 57-aastane naine, kes toimetati haiglasse. Volvos olnud naine on raskes seisundis.

Koos õnnetuses hukkunud naisega bussiootepaviljonis olnud 32-aastane naine sai samuti viga ja on haiglas. Toyotas olnud kolm inimest õnnetuses viga ei saanud.

Vihjed: bemarijuht kihutas Tallinna vahel

Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva ütles, et õnnetuse üksikasjad selgitatakse uurimise käigus, kuid kogutud tõendid viitavad sellele, et õnnetusele eelnes BMW kihutamine. "Politseile tuli mitmeid vihjeid, et õnnetusse sattunud BMW-d nähti juba eelnevalt Tallinna linna vahel kihutamas," sõnas Järva.

Praeguseks on teada, et BMW-d juhtinud mehel ei ole juhtimisõigust. Selle sama BMW-ga on varem korduvalt pandud toime liiklussüütegusid, kuid neid ei ole toime pannud õnnetuses osalenud autojuht. Eile BMW-ga sõitnud juhti on liiklussüüteo eest viimati karistatud kolm aastat tagasi.

Järva rääkis, et möödunud ööpäeva traagilised liiklusõnnetused on meilt võtnud mitu inimelu ja toonud hulgaliselt vigastatuid. "Mitmes Eestis eile juhtunud õnnetuses mängis olulist rolli nii liigne sõidukiirus kui ka alkoholi tarvitanuna rooli istumine. Arusaadavalt panevad saabunud suvised ilmad inimesi üle Eesti rohkem liikuma ning seda kindlasti ka eesootaval jaaniajal. Politsei soov on, et kõik teele asunud inimesed ka turvaliselt kohale jõuaksid. Kui plaanis on peod ja istumised, tuleb igal juhul seltskonnas kokku leppida, kes on kaine autojuht," rääkis Järva.