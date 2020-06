VIDEO JA FOTOD | Laagna tee suuravarii nõudis veel ühe elu. Haiglas suri Fordi juht

Sündmuskohal hukkus eile bussipaviljonis viibinud 61-aastane naine. Täna suri Fordi juht, kes eile viidi haiglasse, kinnitas PPA pressiesindaja.

Täpsustatud sündmuste käigu kohaselt juhtus õnnetus nii: BMW X autot juhtinud 20-aastane mees sõitis otsa ees liikunud sõiduautole Volvo XC60, mida juhtis 54-aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paiskus paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud sõiduautot Ford Fiesta, mida juhtis 39-aastane mees, ja seejärel läbi bussiootepaviljoni. Viimase juures seisnud ja löögi saanud naine hukkus.

Sõiduauto Ford paiskus omakorda vastu ees liikunud sõiduautot Toyota Avensis, mida juhtis 28-aastane mees. Sündmuskohalt toimetati BMW juht, Volvo juht ja kaasreisija, 57-aastane naine, Fordi juht ja kaasreisija, 34-aastane naine, ja bussipaviljonis viibinud 32-aastane naine Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Volvos olnud inimestega oli kaasas ka koer, kes õnnetuspaigast ära jooksis, kuid varjupaiga töötajatel õnnestus ta kätte saada. Kas ja kui raskelt loom viga sai, ei ole hetkel teada.

Asjaolude selgitamise käigus on ilmnenud, et BMW-d juhtinud mehel ei ole juhtimisõigust. Samuti on teada, et selle sama BMW-ga on varem korduvalt pandud toime liiklussüütegusid, kuid neid ei ole toime pannud täna õnnetuses osalenud autojuht. Täna BMW-ga sõitnud juhti on liiklussüüteo eest viimati karistatud kolm aastat tagasi.

Kõigi autot juhtinute võimalik joove on selgitamisel, kuid praeguseks on teada, et BMW juhil alkoholijoovet ei olnud. Tema võimaliku narkojoobe selgitab ekspertiis.

Politsei palub kõigil, kes nägid Laagna teel juhtunud liiklusõnnetust pealt, anda sellest teada 112 või kirjutada aadressil pohja.lmt@politsei.ee.

Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, mida juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.