VIDEO JA FOTOD | Laagna surmaavarii põhjustanud BMW kiirus oli 200 km/h. Juht oli täiesti kaine

"Haiglas tehtud analüüsid narko- ega alkoholijoovet ei tuvastanud. Juhtunu osas alustasime kriminaalmenetlust ja praeguseks kogutud andmetel oli õnnetuse hetkel BMW kiirus 200 km/h," kinnitab ringkonnaprokurör Diana Helila Delfile.

"Pühapäeval oli 20-aastane juht meedikute jälgimise all, täna kuulavad politseinikud ta üle ning esitame talle kahtlustuse. Homme esitab prokuratuur kohtule taotluse mehe vahistamiseks, sest meie hinnangul on mees ohtlik ning vabaduses olles võib ta jätkata kuritegude toimepanemist."

Praeguseks on teada, et ta sõitis laupäeva õhtul sõiduautoga BMW tagant otsa ees liikunud sõiduautole Volvo. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud Fordi ning seejärel läbi bussiootepaviljoni. Ford omakorda paiskus vastu ees liikunud Toyotat. Sündmuskohal suri 61aastane naine, kes oli seisnud bussipaviljonis.

Autodes oli kokku kaheksa inimest, nendest viga sai viis. 20-aastane BMW juht oli autos üksinda toimetati haiglasse kontrolli. Fordis oli kokku kaks inimest, autot juhtinud 39-aastane mees ja 34-aastane naine, kes mõlemad said viga ja viidi haiglasse. Eile pärastlõunal suri Fordi juht saadud vigastustesse.

Prokurör Diana Helila lisab, et soovib kõikidele õnnetuses viga saanutele jõudu paranemiseks. "Praegustel andmetel on haiglas raskes seisus 32-aastane naine, kes õnnetuse hetkel bussiootepaviljonis seisis. Haiglas viibivad ka Volvos sõitnud reisijad, kõrvalistmel sõitnud 57-aastane naine on üliraskes seisundis."

Vihjed: bemarijuht kihutas Tallinna vahel

Põhja prefektuuri operatiivjuht Raavo Järva ütles, et õnnetuse üksikasjad selgitatakse uurimise käigus, kuid kogutud tõendid viitavad sellele, et õnnetusele eelnes BMW kihutamine. "Politseile tuli mitmeid vihjeid, et õnnetusse sattunud BMW-d nähti juba eelnevalt Tallinna linna vahel kihutamas," sõnas Järva.

Praeguseks on teada, et BMW-d juhtinud mehel ei ole juhtimisõigust. Teda on liiklussüüteo eest viimati karistatud kolm aastat tagasi.

Postmees kajastas eile, et BMW kihutas enne õnnetust koos kollase autoga.