VIDEO ja FOTOD | Kracht ja Teder pääsesid vahi alt, Teder aga elektroonilise valvega. Kracht: prokuratuuri jaoks olen üldse väga ohtlik inimene

Küll aga leidis ringkonnakohus, et Teder võib panna toime OÜ Porto Franco huvides kahtlustuses kirjeldatutega samalaadseid kuritegusid. Uute kuritegude toimepanemine oleks ringkonnakohtu hinnangul küll kahtlustatava poolt ilmselgelt suure riski võtmine, kuid Tederile esitatud kahtlustus andis kohtule põhjust järelduseks, et ta võib olla valmis sellist riski võtma, sest ärimeest kahtlustatakse kuritegude toimepanemises kohe pärast seda, kui tema suhtes lõppes varasem kriminaalmenetlus lõpetatud.

Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et vahistamisalusena on olemas uute kuritegude toimepanemise oht. Selle ohu vastu on aga piisav elektrooniline valve, mille kohaldamist on Teder ka taotlenud. Lisaks märkis kohus, et ka prokurör leidis ringkonnakohtu istungil, et Porto Franco huvides kuritegude toimepanemist saab elektroonilise valvega vältida, sest kogutud tõendid näitavad, et neid kuritegusid Teder kodust ega sidevahendite kaudu toime ei pane.

Kracht vabanes

Kohus mainis, et asjas ei ole välja toodud, milliste konkreetsete kuritegude toimepanemise riski tingivad Krachti majanduslikud raskused ning kuidas need seostuvad talle esitatud kahtlustusega. Kohtu hinnangul on selline järeldus oletuslik ja liiga abstraktne. „Puuduvad igasugused viited sellele, et Kracht oleks varasemalt oma majandusliku seisundi parandamiseks toime pannud kuritegusid, mis ei ole seotud tema töötamisega rahandusministri nõunikuna,“ märkis ringkonnakohus.

Samuti tõi ringkonnakohus välja, et uue kuriteo toimepanemise risk peab olema märkimisväärne, et kahtlustatav selle alusel vahi alla jätta.