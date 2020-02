VIDEO ja FOTOD | Kohus tühistas sünnitusele kiirustanud pereisa trahvi

"Hommik Anuga" kajastas pühapäeval, kuidas noor naine sünnitas jaanuaris lapse kodus, abiks vaid kümneaastane poeg. Naine heitis ette, et perepea jõudnuks sünnitusele enne kiirabi, kui politsei poleks üle 40 km/h-ga kiirust ületanud mehele vahepeal trahvi teinud. Tagatipuks oli sõidukil aegunud ka tehnoülevaatus.

"Viis aastat on mul auto ülevaatusest läbi läinud. Nüüd jäi lihtsalt tähelepanuta," selgitas Kuusk Delfile enne istungit. "See on ainuke teavitus, mis mul eesti.ee´st ei tule," selgitas ta.

Perepea Rait sai trahvi 400 eurot ja vaidlustas selle kohtus. Põhja prefekt Kristian Jaani möönis, et politsei võinuks olukorras kiiruseületajale rohkem toeks olla, mistõttu politsei pooldab trahvi tühistamist.





"Saades teada, et mees kiirustab koju sünnitava naise juurde, saanuks politseinikud teda aidata ja leida viisi, kuidas mees võimalikult ruttu koju saaks. Kiiruseületamine on alati ohtlik ning sellistes olukordades oleme varasemalt inimestele ka abi pakkunud," sõnas ta.

Politseinik oli öelnud, et pereisa ei saa niikuinii sünnituse juures midagi teha, selleks on kiirabi. Pereisa Rait oli politseile vahele jäädes kodust alla kümne kilomeetri kaugusel.

"Palju te selle kiiruse ületamisega kavatsesite aega võita?" küsis PPA esindaja kohtus, märkides, et sellise kiirusega võinuks pereisa võita vaid veidi üle minuti.

Foto: Andres Putting

Kinnipidamisest tehtud salvestuses on näha, et patrullautosse istunud Raidule ütleb poltiseinik, et sünnituse juures olemine on küll väga tähtis, ent mees ei ole ju ämmaemand.

Kohtunik küsis, kui on selline situatsioon, kas politseil ei ole kohustust kontrollida, kaugel kiirabi on.