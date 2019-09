VIDEO JA FOTOD | Keskerakond peab Savisaare kahtlaste tehingute pärast maksma 25 000 eurot. Enn Eesmaa: ükski erakond pole puhas kui prillikivi

Keskerakond võib tulemusega rahul olla, vahepeal liikusid jutud, et prokuratuur on nõus kokkuleppega, mille kohaselt Keskerakond peab kindlasti tasuma 50 000 eurot. Kohus kinnitas tänasel istungil kokkuleppe. Keskerakonda esindasid kohtus Jaak Aab ning Enn Eesmaa. Aab ütles Delfile, et kokkuleppega oldi nõus, kuna soovitakse minevik seljataha jätta. ""Kuna Savisaare suhtes protsess lõppenud tervislikel põhjustel, siis ratsionaalselt leidsime, et pole mõtet vaielda."

Kas 25 000 eurot kindlasti tasumiseks on õiglane karistus? "Kohtuotsuse üle ei vaielda," arvas Enn Eesmaa. Ta lisas, et edasi kaevata nad ei plaani. "Ega vist Eestis pole ühtegi erakonda, kes kogu aeg olnud puhas kui prillikivi, paraku Keskerakond pole siin erand. Tahame end kindlasti parandada. Ja ma olen kindel, et ka Eesti rahvas on märganud, et Eesti Keskerakond on praegu teistsugune kui mõned aastad tagasi."

Savisaar sai raha kahtlaste kinnisvaratehingute eest

Kohus otsustas juunis eraldada Savisaare protsessist Keskerakonna varjatud rahastust puudutava. Kuigi Savisaar ise pääses kogu juhtumist puhtalt - riigikohus otsustas mullu, et kehva tervise tõttu tema üle kohtupidamine lõpetatakse - hõljuvad partei eksjuhi altkäemaksutehingud endiselt Keskerakonna kohal.