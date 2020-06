VIDEO ja FOTOD | Keldrimäel süüdati öösel kaks sõiduautot. Pealtnägija: "Töö oli hästi kiire"

Ööl vastu tänast kell 02.05 sai häirekeskus väljakutse sündmusele, mis toimus Tallinna kesklinnas - lahtise leegiga põlesid 2 sõiduautot. Põleng likvideeriti päästjate poolt kell 02.33. Öö jooksul veeti sündmuspaigalt minema ka söestunud sõidukid.

Juhuslikult oli aknast välja vaatamas ka naabermajas elav naine, kes ei suutnud sündmuse eskaleerides oma silmi uskuda.

"Nad tulid Võlvi tänavalt, jooksid majade vahelt. Nad olid kahekesi, väga kiired. Viskasid midagi põlevat ühe auto alla, teise auto alla," selgitas pealtnägija Delfile. Töö toime pandud, olid noorukid jooksnud maja tagant Kalevi spordihalli poole.

"Töö oli hästi kiire. Tundus, et lausa ettekavatsetud," selgitas juhtunut algusest lõpuni näinud kohalik. "Kindlalt süütamine tahtlik. Niisama ei viska ju midagi põlevat auto alla," selgitas ta.

Pealtnägija sõnul olid süütajad tema vaateväljas kõigest minuti, mis viitaski kiirele ja ettekavatsetud tööle. Kuigi leek autode all oli algul veel väike, sai Delfiga suhelnud pealtnägija kohe aru, et toime on pandud kuritegu ja teavitas häirekeskust.

Tuletõrjujad jõudsid kohale loetud minutitega ja pool tundi peale kõnet häirekeskusele olid autod kustutatud. Sündmust menetleb edasi politsei.