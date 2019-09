VIDEO JA FOTOD | Kapo öö läbi kestnud menetlustoimingud Õismäe kortermajas on lõppenud ja elanikud pääsesid koju. Majast leiti kahurimürske

Lugeja saatis Vene Delfile fotod esemetest, mis kapo kortermajast leidis. Menetlustoimingud Õismäe tee 64 kortermajas kestsid kogu öö ja nende tõttu evakueeriti üheksakorruselise kortermaja üks trepikoda ehk kokku 35 korteri elanikud.

Kapo teatas täna, et juhtumi osas on käsil kriminaalmenetlus lõhkaine ebaseadusliku käitlemise uurimiseks. Kinni on peetud samas kortermajas elanud mees ning kontrollitakse teiste inimeste võimalikku seotust kuriteoga.

Menetlust juhtiv prokurör Eneli Laurits selgitas, et lõhkeaine käitlemine suures kortermajas on erakordselt ohtlik ning prokuratuur suhtub sellistesse kuritegudesse väga tõsiselt.

"Oma käitumisega ohustas kahtlustatav potentsiaalselt kõigi majaelanike elu ning tervist. Kriminaalmenetluse käigus vajavad paljud asjaolud veel väljaselgitamist, kuid hetkel kogutud tõendid annavad kindlasti aluse prokuratuuril taotleda kahtlustatava uurimise ajaks vahi alla võtmist," lisas ringkonnaprokurör Laurits.

Täna hommikul kohapeal viibinud Delfi piltnik ja reporter ütlesid, et 9 paiku oli sündmuskoht rahulik - politseilindid olid kokku korjatud ja inimesed hakkasid järjest oma kodudesse naasma.

Seda, mis juhtus, majaelanikud lähemalt ei teadnud. Küll aga olid nad kuulnud, et kapo tegeles seitsmenda korruse korterist leitud lõhkekehaga, mis väidetavalt kuulus vanahärrale, kes kogub vanavara.

Trepikoja elanik Andres ütles, et oli samuti kuulnud, et tegu oli vanahärraga, kes elas seitsmendal korrusel ja kogus metsa alt miine ja granaate. Andtesele anti täna hommikul kella 9 paiku teada, et ta võib koju naasta.