VIDEO ja FOTOD | Kalamajas võis toimuda plahvatus, kogu piirkond mattub suitsuga. Tööstushoones põlevad ka autod

Esialgse info kohaselt kannatanuid ei ole. Päästekeskusele tuli väljakutse, et õnnetus on juhtunud Tööstuse tänaval. Sündmusele reageeris ka pommirühm.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul on tegemist on tööstushoonega ja esialgse info kohaselt on see kasutuseta hoone. Päästjad on sisenenud.

Pressiesindaja sõnul põlevad hoone ssees ka sõiduautod. "Kuna jõudsime kohale alles, ei oska veel kommenteerida, kas toimus ka plahvatus." Kuna kustutustööd käivad, ei ole demineerijad saanud hoonesse siseneda, et selgitada välja võimaliku plahvatuse olemasolu või põhjused.

Kalamaja elanikud kirjutavad sotsiaalmeedias, et sündmuskohalt on kuulda olnud ka pauke. Sündmuskohal käinud Delfi kaastööline kirjeldas, et tunda on tugevalt rehvi põlemise haisu.

Uudis on täiendamisel.