VIDEO ja FOTOD | Kalamajas põles autoremonditöökoda. Tulekahju põhjuseks peetakse ballooni lõhkemist

Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et sündmuses kannatanuid ei ole. Selgus, et süttis autoremonditöökoda, milles põlesid sõidukid. Kokku oli autosid hoones 40-50, 4-5 neist hävines täielikult. Tulekahju likvideeriti kell 22.21. Liiklus avati piirkonnas pisut pärast keskööd.

Esialgsetel andmetel võis plahvatuse põhjustada propaaniballooni lõhkemine.

Politsei sulges kustutustööde ajaks Volta tänaval liikluse, mõni tund hiljem oli liiklus piirkonnas taas avatud. Tulekahju likvideeriti kell 22:21.

Pealtnägijate sõnul kostis enne suitsu tekkimist kõva pauk. Seejärel, põlemise hetkel, olevat kuulda olnud väiksemaid pauke. Kas asi algas plahvatusega, ei osanud päästeamet veel kinnitada.

Kohal käisid ka pommirühma demineerijad, kes tegid kindlaks, et hoones ei oleks lõhkeaineid.

Kalamaja elanikud kirjutasid sotsiaalmeedias, et sündmuskohalt oli kuulda olnud ka pauke. Sündmuskohal käinud Delfi kaastööline kirjeldas, et tunda on tugevalt rehvi põlemise haisu.