VIDEO ja FOTOD | Indrek Tarand vedas EKRE kohtu ette aru andma

Avalikku vabandust aga ei tulnudki, miska pöörduski Tarand kohtu poole, protsess algas täna.

Valeväited, mida Tarandi advokaadi Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul meeleavaldusel ning selle järel avalikkusele esitatati, puudutavad asjaolusid nagu Tarand oleks olnud purjus, sõitnud purjuspäi autoga ning olnud vägivaldne. "Tegemist on Indrek Tarandi isiku au ja väärikuse olulise riivega," märkis advokaat Delfile.

Harju maakohtule esitatud hagis leitakse, et EKRE avaldas juhatuse liikmete kaudu Indrek Tarandi kohta valeandmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid – seoses mullu 26. novembril Toompeal EKRE korraldatud avalikul koosolekul toimunuga. Tarand soovib, et EKRE avaldaks oma veebiportaalis Uued Uudised teate. Samuti peaks erakond esitama Eesti meediakanalitele pressiteate, milles märgitaks, et nad avaldasid valeandmeid selle kohta, et Tarand oli 26.11.2018 avalikul koosolekul joobes, tungis korraldajatele kallale, laamendas, pani toime varguse ja takistas teise erakonna sõnavabadust, vahendas ERR. Hagis tuuakse välja, et EKRE on avaldanud nii avalikul koosolekul kui pärast seda kohatuid väärtushinnanguid sõnas, teos ja spetsiaalselt loodud meemides selle kohta, et Tarandi suhtes on vägivald lubatav, õigustatud ja vägivalla tagajärg ebapiisav. Samuti palutakse mõista EKRE-lt Tarandi kasuks välja tekitatud mittevaraline kahju kohtu õiglasel äranägemisel määratud summas.