VIDEO JA FOTOD | Arvatav narkodiiler ajas autoga põgenedes alla kaks politseinikku, korravalvurid on haiglas

Raskemalt viga saanud politseiniku seisund on stabiilne, ta on teadvusel ja suhtleb. Jaani sõnul on meditsiiniliselt tegemist raske seisundiga ning politseinik jääb praegu haiglaravile.

Teine, kergemini viga saanud politseinik pääses kodusele ravile.

Põhja prefekti sõnul seisavad politseinikud iga päev Eesti inimeste turvalisuse eest riskides oma elu ja tervisega. „Nii raskete tagajärgedega rünnakuid politseinike suhtes toimub harva, kuid keskmiselt kord nädalas ründab keegi tööülesandeid täitvat politseinikku füüsiliselt. Seetõttu pole politseitöös ühtki väljakutset ega ülesannet, mida saaks pidada lihtsaks ega rutiinseks," tõdes Jaani.

Prefekt tõdes, et kõik juhtumid, kus politseid rünnatakse, meediapilti ei jõua. Aasta peale tuleb neid aga kokku 50 ringis ning kõigi ründajate suhtes alustatakse ka kriminaalmenetlus. Nagu öeldud, tänase ründaja suhtes on alustatud kriminaalmenetlus tapmiskatse paragrahvi põhjal.

Ta soovis vigastada saanud kolleegidele kiiret paranemist ning kinnitas, et organisatsioonina pakutakse tuge kogu Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinike meeskonnale.