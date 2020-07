VIDEO JA FOTO | Pärnumaal Valgerannas jäid tormi tõttu murdunud puu alla kaks inimest

Puu langemise tõttu sai vigastada kaks inimest, üks neist viidi ka kiirabiga haiglasse. Kui tõsiselt nad vigastada said, ei ole esialgu Delfile teada.

Päästjate saabudes keegi puu all kinni enam ei olnud. Praeguseks on päästjad juba uuele sündmuskohale edasi sõitnud.

Delfiga suhelnud pealtnägija pääses ise hulleimast ligi 100 meetrit eemal, kui tema soovitud parkimiskohale maandus hoopis puu. Veidi eemal Doberani teel juhtuski õnnetus, kus puu alla jäid kaks inimest.

Hommikul Läänerannikut tabanud torm on enim väljakutseid toonud Pärnu maakonda - kella 13.15 seisuga üle 100. Peamiselt on tegu teele ja liinidele murdunud puudega. Teateid on ka hoonetele ja autodele murdunud puudest. Teadaolevalt 2 inimest on saanud vigastada.

Kella 13.15 seisuga on päästjatel Lääne piirkonnas enim kutseid ka Saaremaal (27), Raplamaal (ca 40), Järvamaal (üle 20), Läänemaal (üle 20). Tormituuled on lõhkunud lisaks hoonete katuseid ja konstruktsioone (12.29 kukkus kokku Pärnu Martensi maja eeskoda). Ilm on ohtlik, teatas päästeamet.