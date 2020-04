VIDEO ja FOTO | Majaka tänava trammipeatuses vedelenud kottides midagi ohtlikku ei olnud

Sündmuskohale saabunud politseinikud piirasid ala kõrvalistele inimestele ja praeguseks on liiklus mõlemal suunal peatatud.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul asusid demineerijad välja selgitama, millega täpsemalt tegu.

Kella 19 paiku teatas PPA, et demineerijad selgitasid välja, et kottides midagi ohtlikku ei olnud, kõigest kellegi isiklikud asjad. Liiklus on nüüd ka taas avatud.

Demineerijad asuvad kahtlasi kotte kontrollima Lugeja foto