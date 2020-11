VIDEO ja BLOGI | Riigikaitse nõukogu arutas Helmede rünnakut Eesti ja USA valimiste vastu. President: Eesti e-valimised on turvalised, teiste riikide valimisi ei peaks meie poliitikud kommenteerima

Kaljulaidi kokku kutsutud riigikaitse nõukogu kogunes täna arutama Eesti valimissüsteemi ja liitlassuhteid Ameerika Ühendriikidega.

Riigipea kutsus nõukogu kokku pärast seda, kui endine siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme seadsid oma raadiosaates "Räägime asjast" Eesti e-valimiste ja viimaste riigikogu valimiste ning USA presidendivalimiste aususe.

Kaljulaid nentis pärast kohtumist toimunud pressikonverentsi, et esimest korda kogunes riigikaitse nõukogu riigi enda sammude tõttu, sest Helmede rünnaku tõttu oli tekkinud nii meie riigi demokraatiale, julgeolekule kui ka liitlassuhetele. Riigipea märkis, et räägib just riigi sammudest, sest kui kõneleb minister, kõneleb ka riik.

Kaljulaid rõhutas, et Helmede väidetel Eesti e-valimiste aususe kohta pole alust, sest need on turvalised ja inimeste andmed on kaitstud. Ta kutsus inimesi üles seda võimalust ikka kasutama.

Pressikonverentsil räägiti veel, et e-valimiste usaldusväärsuse puhul on oluline kommunikatsioon - kuidas häälte kokku kogumine ja lugemine käib. Samuti märgiti, et e-valimiste turvalisusega ei tegele mitte üks või kaks inimest, vaid neid on arvukalt ja kaasatud on mitmed ametid.

Kuivõrd Helmed ründasid oma avaldusega otseselt USA valimisi ja uut presidenti Joe Bidenit, siis oli tänasel kohtumisel juttu ka liitlassuhetest. Kaljulaid ütles, et koostöö Eesti ja USA vahel on olnud hea ja püsib nii ka edaspidi. Ta märkis, et meie poliitikud ei peaks sekkuma USA ega ühegi teise riigi valimistesse.

Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikaitsekomisjoni esimees, väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.