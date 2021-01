VIDEO ja BLOGI | Politsei ja prokuratuur mõrvast Lasnamäel: tulistaja on 80-aastane pikaajaline abipolitseinik, tema relv ebaseaduslik

Mõrv Lasnamäel

Pressikonverents on lõppenud.

Kuidas ta lõpuks leiti? Meil oli teada autonumber ja kuhu see on registreeritud, siis suundusimegi sinna. Nii see inimene sealsamas maja juures ka kinni peeti.

Kas isikul oli militaartaust? Ei oska öelda veel. Kinnipidamisel ei osutanud ta vastupanu.

Kas sealt trepikojast oli tulnud mingeid kaebusi varem? Ei ole.

Kas tulistaja oli terve mõistuse juures? Kristjan Jaani: ausalt tahate teada? Muidugi ei tundunud, ainult minu arvamus. Aga ekspertiisid on vajalikud.

Kas lapsed nägid sündmust pealt, milline on nende psühholoogiline seis? Jah, nägid, füüsiliselt on terved, vaimselt... Nad saavad abi.

Kas sellele sündmusele eelnes ka midagi? Või oli ainult koputus uksele ja lask? Kristjan Jaani: Hetkel ei oska nii detaili minna. Esialgsest vestlusest nähtub, et ta läks ukse taha – uks avatakse, siis avatakse tuli, tehakse kolm lasku. Pingutame, et kiiresti rohkem teada saada.

Abipolitseiniku ametist vabastati ta passiivsuse tõttu. Ei osale täiendkoolitustel näiteks.

Kas kahtlusalune on kahetsenud? Kristjan Jaani: ainus jutt on "ülalt kostev lärm", muud mõistlikku sealt tulnud pole.

Kristjan Jaani: Selliseid relvi jõuab meie kätte igal aastal umbes kümme.

Kust mees täpsemalt relva sai, pole veel kindel, aga uurime.

Kas plaan oligi tappa? Kristjan Jaani ei vasta konkreetselt.

Mõrvari tütar ei olnud tapmise ajal sündmuskohal.

Sündmuskohal tehti kolm lasku.

Miks mees Mustamäele sõitis? Seal elasid tema lähedased.

Mõrvar on seni olnud puhta taustaga.

Isik on 80-aastane, aastatel 1995–2016 oli ta abipolitseinik.

Mõrvarelv on ebaseaduslik revolver. Eelmine omanik oli selle 1995. aastal kuulutanud kadunuks, kahtlusalune väidab, et ostis selle aastaid tagasi illegaalsel teel.

Kahtlustataval pole relvaluba, otsiti relvi ka tema kodust, ei leitud midagi. Täna on samuti tehtud operatiivtoiminguid, prokuratuuril on kujunenud veendumus, et esineb alus taotleda vahistamist. Kohtule on aeg homseks broneeritud.

Mõrva ajal olid korteris lapsed, nad viidi lastehaiglasse füüsilise ja vaimse tervise uurimiseks.

Eneli Laurits: See sündmus puudutab kogu ühiskonda. Käima läks tõhus menetlus, hakkasime kohe tegema esimesi toiminguid kannatanu elukohas.

40 minuti jooksul oli see isik – kaine, 80-aastane – meie poolt Mustamäel kinni peetud.

Esimene teave on see, et alumist naabrit häiris olmemüra, mis ülalt korterist kostis.

Politsei sai teate laskudest trepikojas, reageerisime suure jõuga, nagu ikka sellisel puhul, olime kohal nelja minutiga. Pilt, mis avanes, oli selline, et meie ees korteris oli naine laskevigastusega, esimene patrull alustas elustamisega. Saime kohapealt ka väga kiiresti infot, mis oli juhtud, samuti autonumbri, võimaliku isiku.

Põhja prefekt Kristjan Jaani: Meel on kurb, noor inimene on elu kaotanud kellegi teise käe läbi. Väga palju lähedasi on sellega seotud, väga traagiline.

Pressikonverents algab.

