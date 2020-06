VIDEO | Isa Khalilov paugutab oma auto tagaistmelt. Just see video Laagna mõrtsukjuhist jõudis pärast avariid ka politseini

Delfigi käsutuses olevas videost on näha, kuidas edev Khalilov relvataolise esemega keset liiklust hooletult ringi käib.

Khalilovi autost leidis politsei pärast avariid kolm relvataolist eset. Esialgne hinnang on, et nendeks on õhkrelvad ja stardipüstol. Kas videos paugutab Khalilov tuli- või õhkrelvaga, pole esialgu selge. Politsei tegeleb Delfi vastava päringuga homme.

Relvad, kuritegelik glamuur, kaunid naised, kallid autod, rusikad – läbi aastate on Khalilov end piltidel ja videotel jäädvustanud fookuses just need. Sellest loe lähemalt ja vaata pilte siit.

Jaani ütles Kuku raadiosaates veel, et vihjeid ja videoid Khalilovi varasemast liikluskäitumisest on hulganisti tulnud just peale avariid ja inimestel jõuabki tavaliselt südametunnistus siis kohale, kui midagi on juba juhtunud. "Siis nad saavad aru, et näete, siin on veel üks vihje, mis natuke avab selle liikleja tausta."

Üks näide Khalilovi tavapärasest liikluskäitumisest on veel näha ka allolevas videos.

20. jaanuari õhtul juhtus Lasnamäel Laagna teel avarii, kus sündmuskohal hukkus bussipeatuses seisnud naine. Päev hiljem suri haiglas ka üks õnnetuses osalenud juhtidest.

Esialgseil andmeil sõitis 20-aastane Khalilov oma valge BMW-ga tagant otsa ees liikunud Volvole (vt ka allolevat rekonstruktsiooni). Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud Fordi ning seejärel läbi bussiootepaviljoni. Ford omakorda paiskus vastu ees liikunud Toyotat.