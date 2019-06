VIDEO | Hillar Teder peale ülestunnistust: teadsin, milleks mu raha kasutatakse, aga ma ei näinud probleemi

Kui ma kuulasin seda pealtkuulatud vestlust, mis toimus seal samas Edgar Savisaare kabinetis, siis jäi mulle mulje, et Savisaar ikkagi üsna jõuliselt pressis teilt seda raha välja. Kuidas see teile tundus?

Kogu see asi on üks puder ja kapsad. Kogu selle vestluse pikkus oli umbes kolmveerand tundi. Kui te olete neid kaustikuid lugenud, siis esimese viieteistkümne minuti jooksul rääkisid Savisaar ja Teder Ukrainast. Siis tegi Savisaar ühe soorituse, kus ta üritas küsida annetust. Mitte keelatud annetust, vaid annetust parteile. Siis kirjutab kapo, et järgmise veerandtunni jooksul meelitas ta Tederit poliitikasse - ka võib-olla mingite lootustega, et ma toetaksin erakonda. Siis ta küsis uuesti annetust ja tegelikult nende tegude osas mingisuguseid etteheiteid ei ole. Sest igaüks võib annetust küsida ja nendest annetustest ma keeldusin. Nüüd kui me seisime ukse peal püsti ja läksime juba laiali, siis tegid Kallo ja Savisaar ettepaneku, et ma võiksin tuua kinnistute vahetamist puudutava paberi. Ja see oli see moment, mis nagu tundub et osutus nagu keelatud teoks. Aga ma ei saanud ka kuidagi seda tegu ära hoida.

Teil paluti tuua siis see paber ehk avaldus, mis oli teie endi huvides, et teha see maadevahetus ära. Kui see küsimus teile esitati, siis millal tuli see koht, kui hakati küsima vastuteenet ehk siis raha laenamist keskerakonnale läbi Midfieldi?

Kui see maadevahetuste asi oleks olnud minu jaoks nagu väga tähtis ja ma oleksin seda siiralt ajanud Kallo kaudu, et see maadevahetus igal juhul toimuks, siis ma oleksin ju võinud selle paberi anda Kallo kätte, mitte linnavalitsusse. Ja tegelikult see kohtumine, kus sellest paberist oli juttu, esimese 47 minuti jooksul sellest paberist ei räägitud üldse. Maadevahetusest räägiti ukse peal, kui mindi laiali. Kindlasti ei saa väita, et see kohtumine oli seotud maadevahetusega. Tulles alguse juurde – ma oleksin võinud anda selle Kallo kätte. Kui mulle öeldi, et tooge see paber meile reedel, ma oleksin võinud selle ka reedel viia. Ma võtsin selle paberi kaasa kuskil kuu või poolteist hiljem, kui ma läksin Savisaare juurde kõiksugu teisi asju arutama. Siis lihtsalt see tuli üheks asjaks, et ma viisin selle paberi sinna ära.

Kas te tunnete, et olete milleski süüdi?

Kui sa oled neli aastat kohtu all, siis lõpuks sa kindlasti tunned, et sa oled milleski süüdi.

Kas see laen, mis te andsite Pettaile, on siis laen, mis tuleb tagasi maksta, või siis nagu annetus, mida te tagasi ei oota?

See on nüüd keeruline, sest ajaleht on ju kirjutanud 275 tuhandest eurost, mis oli ju tegelikult laen ja maksti tagasi. Aga ajakirjandusse läks ta nii, nagu oleks Teder andnud 275 tuhat altkäemaksu. Tegu, mida muudetud süüdistuse järgi ette heidetakse ja mille osas olen ka öelnud, et olen selle toime pannud, on ju tegelikult laenu andmine Pettaile. Ta võttis 275 tuhat, mida ma talle lubasin, tegi mulle samal ajal kõiki kampaaniaid ja kasutas seda nii nagu tal vaja oli. Mina ei kirjutanud Keskerakonnale ette, mis ta sellega teeb. Pettai ei andnud mingit aru. Ma ei suhelnud selle laenu kasutamise ega tagasimaksmise osas mitte kellegagi Keskerakonnast. Sellest, et Pettai kasutas seda Keskerakonna kampaaniaks, olin ma muidugi teadlik ja ma ei pidanud seda mingisuguseks kuriteoks.

Ehk siis teadsite, et selle raha eesmärgiks on see, et Keskerakond saaks endale reklaami osta enne valimisi?

No umbes poolt raha kasutas Pettai oma tarbeks ja poole eest tegi nii-öelda uut tööd.

Aga teadsite, et eesmärk oli ikkagi see, et osta kogus ulatuses reklaame.

Absoluutselt teadsin ja siin ei olnud mingit kahtlust. Ja ma isegi teadsin ju seda, et Keskerakond otisb endale laenu Toompea kinnistu tagatisel, millest ta soovis teha oma kampaaniaid ja hiljem siis maksta pangale raha tagasi. Kuna ma tegin ka Pettaiga koostööd, siis ma ütlesin, et kui te täitsa hädas olete, siis paarisaja tuhandega ma saan aidata. Seda teadis muidugi Keskerakond ja Kallo, ma ei osanud oodata, et see oleks mingisugune probleem

Kas Savisaare-aegses Tallinna linnavalitsuses oli hädavajalik see, et kui ettevõtja tahtis omale mingisuguseid asju linna rajada, siis ta saaks ka linnavõimu ja Keskerakonnaga hästi läbi, vajadusel võib-olla toetaks väikese laenu, toetuse või rahaga?

Ma olen 25 aastat töötanud Eestist eemal. Ma ei oska sellele küsimusele midagi vastata. Minu suhted Savisaarega olid ikkagi üldisemat laadi. Kui minu soov oli ehitada Kadriorgu kuursaal, siis tegemist ei ole äriprojektiga, vaid ühiskonnale juba tagasiandmisega - kõik on nagu puhas kulu. Ja kõik minu teised asjaajamised siin linnas, kus ma olen võib-olla saja tuhande euro eest tellinud Londoni arhitektidelt planeeringuid linnahallist russalkani - ma lihtsalt olen tahtnud olla natukene abiks, et mida siin linnas võib teha. Mul ei ole siin olnud selliseid ärihuvisid ja ma ei tea seda.