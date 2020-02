Päästeameti pressiesindaja sõnas Delfile, et maagaasi tankuri vooliku ventiilis oli leke.

Kuna kõiki gaasilekkeid võetakse väga tõsiselt, oli see kõrgema astme väljakutse.

Praeguseks on selge, et suuremat ohtu pole. Päästjad on veel sündmuskohal ja ootavad tanklaketi esindajat.