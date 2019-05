VIDEO | Eesti Raudtee esindaja: traagilise õnnetuse eel rääkis Jüri Aarma telefoniga. Ta märkas rongi viimasel hetkel

Õnnetus juhtus teisipäeva hommikul kell 10.34 Tallinnas Veerenni raudteeülesõidul.

PPA esialgse info kohaselt ületas Aarma raudtee ülekäiku selleks ettenähtud kohas jalgratta seljas, kuid ei märganud rongi ja sõitis sellele ette.

Rongilt löögi saanud Aarma hukkus saadud vigastuste tagajärjel sündmuskohal. Ta ei kandnud kiivrit ja esialgsetel andmetel ei olnud tal peas ka kõrvaklappe.

Ühes foorumis viitasid lugejad, et Aarmat nähti juba varem Veerenni kandis sõitmas nõnda, et tal oli mobiiltelefon käes. Paraku sai täna kinnitust asjaolu, et ka raudteed ületades kõneles ta telefoniga.

Elroni pardakaamera videos nähtub, et ta lähenes ülesõidukohale rahulikus tempos, kuid ta paremas käes oli mobiil, mille tõttu ei märganud Aarma lähenevat rongi. Alles mõni sekund enne õnnetust keeras ta pea rongi suunas. Siis polnud enam midagi teha, kokkupõrge oli vältimatu. Rong andis ka veel kaks täiendavat signaali. Aarma suri sündmuskohal.