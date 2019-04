VIDEO | Eesti piirivalvelaev likvideeris Soome lahel kütusereostuse

Möödunud laupäeva pärastlõunal teatas ühe laeva tüürimees merevalvekeskusele võimalikust merereostusest Vaindloo saare lähistel.

Merevalvekeskus suunas piirkonda kontrollima politsei- ja piirivalveameti (PPA) piirivalvelaeva Kindral Kurvits, mille meeskond tegi kindlaks, et reostunud ala suurus on hinnanguliselt kolm ruutmiili ehk 10 ruutkilomeetrit. Kilejat ja kohati tükilist merereostust likvideeriti kokku 17 tundi ja selle ajaga korjati merest umbes kolm kuupmeetrit raskekütust.

Merereostuse korral on kriitilisi faktoreid palju, näiteks ilmastikuolud, reostuse kogus ja merre sattunud aine koostis. On äärmiselt oluline tegutseda kiirelt, selleks, et reostuse mõju oleks elusloodusele võimalikult minimaalne.

Keskkonnainspektsioon alustas juhtunuga seoses menetlust.