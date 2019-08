Vetelpäästjate tihe suvi tõi kaasa nii purjutajate kui ka laste päästmist

Palavad suvepäevad tõid G4S rannavalvuritele rohkelt tööd. Kokku loeti 19 ranna kohta üle 6800 avaliku korra rikkumise. Nagu ka eelmistel suvedel, siis ka tänavu tuli rannakülastajatele peamiselt meelde tuletada, et klaastaara ja lemmikloomadega avalikku suplusranda tulla ei ole kohane.

„Enamus rannakülastajaid olid siiski eeskujulikud ja tublid. Suur tänu kõigile, kes oskasid ohte märgata ning ennast ja teisi hoida,“ ütles G4S Eesti rannavalve juht Henry Seemel.

Olulisemateks murekohtadeks olid rannavalvuritele mehed, kes purjuspäi vette minnes end ohtu seadsid ja omapäi randa lubatud lapsed.

„Inimesed küll teavad, et alkoholijoobes vette minek on ohtlik, aga peale märjukese tarvitamist see ohutunne kaob. Ei saada hakkama maa külgetõmbejõuga ega veepinnal püsimisega,“ ütles G4S rannavalve juht Henry Seemel.

30. juunil tõid vetelpäästjad Tartus Emajõest välja tugevas alkoholijoobes mehe, kes hoidis ujumisala märgistavast poist kinni ja ei suutnud enam kaldale ujuda.

27. juuli õhtul märgati Tartus Anne kanalis uppuvat meesterahvast. Rannavalvurid tõid 62-aastase mehe kohe kaldale ja alustasid tema elustamist, mida jätkasid kiirabitöötajad. Kahjuks mehe elu päästa ei õnnestunud. Hukkunu oli vetelpäästjate hinnangul joobes.

„Tegelikkuses päästsid rannavalvurid joobes inimeste elusid üksjagu juba sellega, et nähes tuigerdavaid sihikindlalt vee poole liikuvat, keelati nendel vette minek või juhatati selline tegelane tagasi kuivale maale,“ ütles Seemel. „Enamus õnnetusi hoiavadki vetelpäästjad ära selgitustööga rannaliival.“

Alkoholijoobes rannakülastajate hulk kasvas randades alati siis kui vee ääres toimus mõni rahvarohke üritus.

Abistav käsi tuli rannavalvuritel ulatada ka uppumisohtu sattunud lastele.