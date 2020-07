Verevi rannas sattusid eile kaks teismelist uppumisohtu, neist ühte tuli elustada

Eile pärastlõunal peale kella kahte sattusid kaks teismelist noormeest Elvas Verevi järve ääres mänguhoos ootamatult sügavasse vette. Kumbki poiss ujuda ei osanud, appi tõttasid nii vetelpäästjad kui ka rannas viibijad.

Vettehüppe torni lähedal, kus poisid jalgealuse kaotasid, on vesi 3–4 meetrit sügav. Kõigepealt märgati, et üks poiss on hätta sattunud ja hõigati vetelpäästjat appi, seejärel märgati ka teise noormehe kadumist.

Rannavalvur läks kiirelt appi ning päästis ühe teismelise noore, kes oli sügavasse vette sattunult paanikas. Poisi tervislik olukord vaadati rannas üle ja esmaabi ta ei vajanud. Teisele poisile tõttas appi nii vetelpäästja kui ka rannakülastajad. 16-aastane rannakülastaja Otto leidis ja tõi pinnale umbes nelja meetri sügavusele vee alla vajunud ning teadvuse kaotanud noormehe. Koos vetelpäästjaga toimetasid nad poisi vettehüppe torni juures olevale sillale, kus vetelpäästjad alustasid noormehe elustamist kuni kiirabi saabumiseni. Kiirabi viis poisi kaasa.

G4S-i vetelpäästjad tänavad tähelepanelikke ja abivalmis rannakülastajaid, kes juhtunust teada andsid ja ka ise appi tulid. „Tänan südamest 16-aastast Ottot, kes sukeldus vee alla ning suutis halva nähtavusega veekogus märgata kannatanut ja ta pinnale tuua. Tema kiire ja julge käitumine oli ääretult vapper,“ ütles G4S Lõuna piirkonna rannavalve juht Argo Raag.

Uppumisohtu sattunud inimene ei hüüa vees appi ega suuda endast märku anda. Rannas viibis ka poiste perekond koos vanematega, ent lapsi oli üheskoos palju. „Kuigi suuremad lapsed on iseseisvamad, siis veekogu ääres olles tuleb silma peal hoidmisel lähtuda ka alaealise ujumisoskusest,“ ütles Raag. „Järve ääres veemõnusid nautides peab arvestama, et vesi võib sügavaks minna väga järsku ja seetõttu ei tohi kaugele minna,“ lisas ta. Verevi järve ääres on turvaline, lastele mõeldud ala ääristatud eraldi sillaga.