Venemaal põhjustas BMW-ga sõitnud Eesti kodanik avarii: kaasreisija hukkus, juht aga põgenes ebaseaduslikult kodumaale

Venemaa prokuratuur teatas täna, et kohtueelne uurimine on lõppenud ja Eesti kodanik peab peagi kohtu ette astuma. Eestlase vanust pole nende teates täpsustatud, küll aga on viidatud, et ta on meessoost.

Õnnetus ise juhtus juba mullu 10. juunil, kui see mees sõitis oma BMW-ga Petseri linnas Raudtee tänaval. Ühel hetkel kaotas mees auto üle juhitavuse ja masin paiskus kraavi ja sealt edasi veel omakorda vastu aeda. Õnnetuse tagajärjel hukkus masinas viibinud kaasreisija.

Kohtuasja materjalidest tuleb välja, et pärast õnnetust põgenes juht sündmuskohalt. Ta tahtis kriminaalvastutust vältida ja ületas illegaalselt Venemaa-Eesti piiri. Tal polnud dokumendid korras.

Mees saadi peagi siiski kätte. Seaduse kohaselt võib teda süüdimõistmise korral oodata pikk vangistus. Ainuüksi ebaseadusliku piiriületuse puhul võib karistus olla neli aastat vangistust, surmaga lõppenud õnnetuse põhjustamise eest aga aastakümneid.