Venemaa kurjategijad lavastasid Tallinna ringristmikel liiklusõnnetusi

„Kogutud info analüüsimisel leidsime, et sõidukitel esinesid kahjustused samas piirkonnas juba varasemalt ning neid üritati katta või varjata uuest kokkupõrkest tekkinud jälgedega. Juhtumite lahendamisel selgus, et samu liiklusõnnetustes osalenud sõidukeid oli kasutatud ka väljaspool Eestit sarnastes liiklusõnnetustes. Samuti esines kindlustusseltsidele esitatud dokumentidel võltsimise tunnuseid ja muudetud oli ka õnnetuse toimumise kuupäevi kindlustushüvitise saamise eesmärgil,“ rääkis Vienna Insurance Groupi esindaja.

Ljäkin toonitab, et pikaajalise kogemusega kindlustusuurijatel on lai kontaktide võrgustik ja seetõttu on võimalik väikseimgi vale kiiresti tuvastada.

Kergelt pääsevad kindlustaja sõnul need kelmid, kes loobuvad nõudest kahjukäsitlemise algstaadiumis või pärast selgitavat vestlust. Probleemsete ja keeruliste kahjunõuete lahendamisel teeb kindlustusselts kulutusi põhjalikule uurimisele ja ekspertiisile, seega ei ole harvad ka olukorrad, kus kogutud tõendid viivad kelmi loodetud tulu asemel pikema suhtluseni politseiga. Eesti karistusseadustik lubab kindlustuskelme karistada rahatrahvi või kuni viieaastase vangistusega.

„Kui liiklusõnnetus on juhtunud, siis soovitame osalistel vormistada võimalikult selgelt toimunud õnnetus koos selle osalistega. Kirja tuleb panna sõidukite andmed, juhtide nimed, dokumendinumbrid ja kontaktid. Samuti autodes istunud reisijad ja nende asukoht autos, võimalusel ka nimed ja kontakttelefonid. Võimalusel tuleks fikseerida kõigi kokkupõrkes osalenud sõidukite liikumiskiirus enne kokkupõrget, asukoht sõidutee või ristmiku suhtes enne ja pärast kokkupõrget. Mobiiltelefon on sellises situatsioonis tänuväärne abiline, mis võimaldavad teha fotosid sõidukitest, liiklusõnnetuse osalistest, esitatud dokumentidest, sõidukite asenditest teel ning tekkinud kahjustustest. Hästi vormistatud ja jäädvustatud liiklusõnnetus on otsene kaitse kelmide eest ning võimaldab lahendada kiirelt kahjujuhtumi ja teha õiglane hüvitamise otsus,“ jagas kindlustaja soovitusi liiklusõnnetuse korral tegutsemiseks.