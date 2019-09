Vene-Soome piiril võeti autoroolist maha alkoholijoobes Eesti mees

Mehelt võeti proov täpsusalkomeetriga, mille järgi oli alkoholisisaldus tema väljahingatavas õhus 0,65 mg/l. See vastab umbes 1,49-le promillile. Soome seaduse järgi on tegemist raske joobes autojuhtimisega.

Raske joobes autojuhtimisega on Soomes tegemist siis, kui alkoholi sisaldus veres on vähemalt 1,2 promilli või kui liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,53 milligrammi alkoholi.