Vene riigi reetmises kahtlustatav Sergei Lõhmus jääb veel kaheks kuuks vahi alla

Lõhmuse aresti pikendati 12. augustini. Selleks ajaks on ta süüdistust saamata olnud vahi all aasta aega. Ta vahistati mullu augustis.

Mehel on väidetavalt Venemaa ja Eesti topeltkodakondsus.

Kui Lõhmuse süü leiab tõendamist, ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus koos trahviga kuni 500 000 rubla (ligi 6400 eurot).

Ajalehe Pskovskaja Gubernija teatel lõpetas Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) vahistatud Petseri elanik Lõhmus 2011. aastal Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) Pihkva juriidilise instituudi. Viimasel ajal töötas ta kohalikus saeveskis ja tegi aeg-ajalt Peterburis lisatööd turvamehena.

Muid üksikasju Lõhmuse kohta ei ole avaldatud. On teada, et Lõhmust süüdistatakse Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvi 275 järgi riigireetmises. Kriminaalmenetluse materjalid on salastatud. Vene meedia on teinud järelduse, et tema üle mõistetakse kohut kui Venemaa kodaniku üle.

Lõhmusel on vend Aleksandr, kes praktiseerib Petseris advokaadina.

Eesti välisministeerium on teatanud ajakirjanikele, et diplomaadid on valmis Lõhmusele igakülgset abi osutama, aga mingit abipalvet Lõhmuselt ega tema esindajatelt tulnud ei ole.