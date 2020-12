Vene riigi reetmises kahtlustatav Sergei Lõhmus astub homme Pihkvas kohtu ette

Petseri linnas elanud Lõhmus peeti kinni mullu augusti keskel. Teda süüdistatakse riigireetmises. Moskva kohus määras ta eeluurimisvanglasse.

Väljaanne Pln-Pskov kirjutab, et hetkel viibib mees trellide taga Pihkva linna vanglas. Kohtuistung toimub sealses kohtus homme kell 10.

Ajalehe Pskovskaja Gubernija teatel lõpetas Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) poolt vahistatud Lõhmus 2011. aastal Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) Pihkva juriidilise instituudi. Enne vahistamist töötas ta kohalikus saeveskis ja tegi aeg-ajalt Peterburis lisatööd turvamehena.

Muid üksikasju Lõhmuse kohta ei ole avaldatud. On teada, et Lõhmust süüdistatakse Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvi 275 järgi riigireetmises. Kriminaalmenetluse materjalid on salastatud. Süüdimõistmisel võib teda oodata 12-20 aasta pikkune vanglakaristus.

Vene meedia on teinud järelduse, et tema üle mõistetakse kohut kui Venemaa kodaniku üle.

Lõhmusel on vend Aleksandr, kes praktiseerib Petseris advokaadina.