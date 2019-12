Vastavatud Temnikova ja Kasela galeriis lõhuti kunstiteoseid

"21. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Peetri tänaval tungiti sisse kunstigaleriisse ning lõhuti kunstiteosed. Esialgne kahjusumma on 26 000 eurot," ütles PPA pressiesindaja Marianne Ubaleht Delfile.

Galerii üks omanikest Indrek Kasela kinnitas Delfile, et galeriisse murti sisse, kuid kuna nad on Temnikovaga Eestist eemal, ei ole nende hinnangul võimalik spekuleerida, kui suur on tekitatud kahju. Samas kinnitas ta, et ühtegi teost varastatud ei ole.

Temnikova ja Kasela kolisid oma galerii Kai kunstikeskusesse paar nädalat tagasi.

Politsei on alustanud menetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb asja rikkumist ja kahjustamist.