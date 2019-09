Värskas tabati ebaseaduslikult riigis viibinud kuubalane

3. septembri õhtul kella 18.30 ajal sai häirekeskus teate, et Värska tanklasse tuli tumedanahaline mees, kes räägib arusaamatus keeles. Helistaja hindas võõramaalase kahtlase käitumise järgi, et tegu on kaugema kandi inimesega, kes võib viibida riigis ebaseaduslikult.

Sündmuskohale saabunud piirivalvurid selgitasid, et 41-aastane mees räägib üksnes hispaania keeles, on pärit Kuubalt ning sattus Eestisse sama päeva pärastlõunal, kui tuli Ulitina küla kandist jalgrattaga ebaseaduslikult üle Eesti ja Venemaa vahelise ajutise kontrolljoone. Kuubalane rääkis veel, et tema lõplikuks sihtpunktiks oli õigupoolest Itaalia. Piirivalvurid pidasid ta kinni ning viisid mehe menetlustoiminguteks kordonisse.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm ütles, et kuubalane tabati linnulennult umbes 15 kilomeetri kaugusel kohast, kus ta teadaolevalt ebaseaduslikult piiri ületas. „Tõsi, kõiki ebaseaduslikult kontrolljoont ületanuid ei õnnestu tabada operatiivselt piiriäärsel alal, sest patrullide käigus ning olemasolevate seiresüsteemidega pole võimalik iga piirimeetrit näha. Piiriturvalisuse ja laiemalt kogu Eesti turvalisuse tagamiseks on tähtis, et saaksime kagupiiri ehitustöödega reaalselt alustada. Kui saame piiri valvamiseks korralikuma patrullraja, valveseadmed ning kõrgema riskiastmega kohtadesse ka piirdeaia, väheneb võimalus ebaseaduslikeks piiriületusteks," kinnitas ta.

Praegu käib hange leidmaks pakkujat, kes ehitaks välja 23,5 kilomeetrise piirilõigu Võrumaal kolmikpunktist Luhamaa piiripunktini. Prognoosi kohaselt jõutakse esimese piirilõigu ehitustööde alguseni järgmise aasta esimeses pooles.

Sel aastal on piirivalvurid kagupiiri maismaalõigul avastanud 17 ebaseaduslikku piiriületust ja pidanud kinni 27 piiririkkujat.