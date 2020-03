Varahommikul põrutas ajateenija Tapal autoga vastu puud ja liiklusmärki

PPAst kinnitati Delfile, et kella 6.30 ajal teatati politseile, et Tapa linnas Paide maanteel on auto teelt välja vastu liiklusmärki ja puud sõitnud. Mercedes-Benzi roolis olnud 22-aastane mees viibis autos üksinda ning vigastada ei saanud.

Kaitseväest kinnitati, et tegemist oli 1. jalaväebrigaadi ajateenijaga, kes täitis teenistusülesandeid. "Õnnetuses keegi viga ei saanud ning autot teisaldati oma jõududega. Liiklusõnnetuse asjaolud on väljaselgitamisel," märkis 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri nooremleitnant Marina Loštšina.