Vandaalid lõhkusid Nõmmel populaarse valguslahenduse „Kingitus“

„Kahetsusväärne, et loodud ilu on läbi pahatahtlike käe selliselt rikutud. Täna parki lapsi rõõmustama kutsutud jõuluvana võtab endiselt laste head soovid vastu aga osa melust on kahjuks kadunud. Loodan, et selle teo eest vastutavad isikud saab politsei kiirelt kätte ning nad saavad ka väärilise karistuse,“ sõnas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Üks valgustuslahenduse element, „Kingitus“, oli maa küljest lahti tiritud ja veetud tuvastamata isikute poolt puude alla. Politseile avalduse esitamiseks kogutakse infot. Tõenäoliselt leidis lõhkumine aset 16. detsembri paiku.

Valgustuse paigaldanud Adam Bd AS proovis valguslahenduse elementi „Kingitus“ kohapeal parandada aga lõhkujate tekitatud vigastused on nii suured, et „Kingitus“ tuleb viia töökotta ning seal korrastada. Valguslahenduse koostanud ettevõte on lubanud, et parandustööd teostatakse esimesel võimalusel ning hiljemalt jõuludeks on valguslahendus uuesti terviklikult paigas ning töökorras.

Nõmme Linnaosa Valitsuse palub kõigil kellel on tähelepanekuid millal vandaalid tegutsesid, anda abistavat informatsiooni Nõmme Linnaosa Valitsuse numbril 645 7333 või aadressil nomme@tallinnlv.ee.