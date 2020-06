Valveta jäänud viieaastane poiss sattus Anne kanalis uppumisohtu

Täna mõni minut peale kella 12 märkas rannavalvur Anne kanali paadisilla juures liikumist ja veega plärtsutamist. Vetelpäästja kutsus kohe teise rannavalvuri appi. Nad nägid, et pooleteise meetri sügavuses vees on väike poiss, kes teeb kramplikke liigutusi ja ei jaksa end veepinnal hoida. Laps võitles meeleheitlikult enda elu eest, teatas turvateenistus pressiteatena.

Vetelpäästjad tõmbasid poisi välja. "Sel hetkel oli laps näost siniseks tõmbumas, ta ei suutnud hingata ja oli teadvust kaotamas," teatas turvateenistus. Rannavalvuri sõnul oli see minuti küsimus kui poissi tulnuks elustama hakata. Vetelpäästja avas lapse hingamisteed, seejärel väljutas poiss vee, mille oli sisse hinganud.

Kiirabit oodates tuli vetelpäästjate juurde poisi ema, kes tunnistas, et oli õnnetuse hetkel poes, kuid oli palunud tuttaval naisterahval last valvata. Viimati oli last nähtud laste ujumisalas.

Kiirabimeedikut kontrollisid rannas lapse tervislikku seisundit ja viisid ta seejärel haiglasse põhjalikumasse kontrolli.

Uppumisohtu sattunud laps ega ka täiskasvanu ei hüüa vees appi ega suuda endast märku anda. Lastega juhtuvaid õnnetusi saab ära hoida kui lapsevanem jälgib, mida laps rannas teeb.

"Kahjuks avastavad vetelpäästjad lapsi uppumisohust päästes alati, et lapsevanem või lapse järele vaatama pidanud täiskasvanu kas ei olnud üldse rannas või ei vaadanud rannas viibides lapse järele," teatas G4S.