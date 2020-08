Valgevenes vahistati rahutustes osalenud Eesti kodanik

Infot kinnitas ka välisministeerium. "Välisministeerium on teadlik Eesti kodaniku kinnipidamisest Valgevenes ja on otsekontaktis isiku lähedastega," avaldas ministeeriumi pressiteenistus.

Delfile teadaolevalt on tegemist Edgar Bašmakovi nimelise mehega, kelle miilits Minskis vahistas ja väidetavalt ka peksis. Välisminister Urmas Reinsalu ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Valgevene saatkonnale on edastatud selle kohta ka noot. "Tegeleme asjaolude väljaselgitamisega," teatas Reinsalu.

Valgevene siseministeeriumi teatel vahistati sel ööl tuhat inimest. Kannatada sai 51 inimest ja Brestis kasutas miilits ka tulirelvi.

Siseministeerium teatas järgmistest õigusrikkumistest 11. augustil:

- Minskis läks kella 22 ajal umbes 400 inimest Pritõtski tänaval vastassuunavööndisse ja blokeeris transpordiliiklust. 25 minutiga liiklus taastati ja rahvahulk aeti laiali;

- Žodzinas sõitis Nissani juht otsa sõjaväelasele, pärast mida põgenes. Kannatanu toimetati mitmete vigastustega haiglasse. Kokku sõideti ööpäevaga viiel korral autoga korrakaitsjatele otsa;

- Brestis ründas miilitsaid grupp agressiivselt meelestatud kodanikke, armatuurid käes. Hoiatuslasud õhku neid ei peatanud. Miilitsate elu ja tervise kaitseks lasti teenistusrelvast pihta. Üks ründaja sai haavata;

- Žabinkas viskas tundmatu teenistusauto suunas süütepudeli, mille tagajärjel süttis auto all kõnniteeplaat.

Vahistati üle tuhande inimese ja arstiabi vajas 51 kodanikku.

„Õigusvastaste tegude tagajärjel tekitati erineva raskusastmega kehavigastusi 14 miilitsatöötajale ja sisevägede sõjaväelasele, mõned neist hospidaliseeriti,” teatas siseministeerium.