Valgas leiti tänavalt torkehaavaga mees, kes suri haiglas. Kahtlustatav on kinni peetud

Eile, 23. aprilli õhtul sai häirekeskus teate, et Valgas Petseri tänaval ühe maja ees on maas pikali teadvuseta mees. Kiirabi viis mehe haiglasse, kus tal tuvastati torkehaav rindkere piirkonnas. Paraku oli mehe vigastus sedavõrd raske, et tema elu ei õnnestunud päästa ning ta suri haiglas.

Politsei tegi ööpäeva vältel tõendite kogumisel intensiivselt tööd ning pidas täna õhtupoolikul kinni 41-aastase mehe, keda seni kogutud tõenditele tuginedes kahtlustatakse raske tervisekahjustuse tekitamises, kui sellega on põhjustatud surm.

Lõuna prefektuuri opertiivjuht Ottomar Virk sõnas, et esialgsetel andmetel olid kuriteos kahtlustatav ja kannatanu omavahel tuttavad. “Mis võis viia nõnda traagilise tagajärjeni, selgub edasises uurimises. Olgugi, et hukkunud meest ei ole võimalik elule enam tuua, saame kinnitada, et vähemasti kahtlustatav on kinni peetud,” sõnas operatiivjuht.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Toomas Liiva sõnul taotleb prokuratuur kuriteos kahtlustatava vahistamist. “Loomulikult oli politsei ja prokuratuuri jaoks esmatähtis selgitada välja ja pidada kinni kuriteos kahtlustatav. Kuna meest on praeguste tõendite põhjal alust kahtlustada teiselt inimeselt elu võtmises, siis esitab prokuratuur 48 tunni jooksul Tartu maakohtule ka taotluse kahtlustatava vahi alla võtmiseks,” ütles Liiva.

Kriminaalmenetlus käib paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist, kui sellega on põhjustatud surm. Täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.