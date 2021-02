Valgamaal vajus jääst läbi ja uppus 52-aastane kalamees

Reede õhtul sai häirekeskus teate, et Tõrva vallas Piiri külas kalale läinud 52-aastane mees on kadunuks jäänud. Kalamees leiti Hummuli paadisadama lähedal Väike-Emajõest jääaugust uppununa. Päästjad aitasid uppunu kaldale tuua. Traagiline juhtub näitab, et siseveekogudel võivad olla jääolud väga erinevad ning eriti ohtlik on minna vooluveekogude jääle.

Päästjad hoiatavad, et veekogude jääle minnes tuleb selle paksust alati kontrollida ja arvestada jääst läbi vajumise ohuga. Ohutum on minna veekogule koos kaaslasega, kes vajadusel abi annab või kutsub. Koos jääl liikudes tuleb teineteisega paarimeetrist vahet hoida. Kaela tuleb riputada jäänaasklid, mille abil saab ennast jääaugust välja tirida. Hätta jäänut saab jääaugust ise välja aidata kaasa võetud nöörijupi või muu taolisega. Jääl liikudes ei ole liiast selga panna päästevest, mis läbi jää vajunut vee peal hoiab ning pääsemiseks aega võita aitab.