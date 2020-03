Valgamaal kutsus purjus kolmik endale katkise teleri pärast politsei. Selgus, et üks joomasõpradest on tagaotsitav

"Ajal, mil viiruspuhangu tõttu on meil lisaülesandeid kuhjaga, on ütlemata hea meel, kui politseitööle kaasa aidatakse," märgitakse postituses. "Nii saime teate Valgamaalt, kus üsna segase jutuga mees andis mõista, et tal lõhuti telekas ära. Püüdsime, mis me püüdsime, aga telefonikõnest ei selgunudki, kes ja miks. Läksime kohale."

Korteris oli kolm inimest, kes püüdsid vaatamata purjus peale anda parima, et korravalvureid võimalikult lahke ilmega tervitada. "Teler oli puru – tõsi. Kes selle lõhkus, ei olnud äkki enam tähtis. Oma põhjalikus abivalmiduses selgitas patrull peagi välja ka sellise käitumise põhjuse - seltskonna kontrollimisel selgus, et üks televiisori-skandaali sattunutest oli tagaotsitav."

Ta peeti kinni ning kuldsest triost sai duo, kes suuremat rõõmu välja näitamata aitasid kaasa tagaotsitava tabamisele, märgib politsei ja tänab.