Valga politseinikud pidasid kinni lätlanna tapmises kahtlustatavad

Kagu jaoskonna juhtivuurija Tiit Melts kirjeldas, et sündmused politseinike jaoks said alguse juba 2019. aasta alguses, kui Valga politseinikud asusid uurima ajutiselt Valgas elanud 31-aastase Läti rahvusest naise kadumist. Uurijatel oli kahtlus, et naine on viidud Valga linnast välja kusagile metsa ja seal tapetud. „Politseiuurijad alustasid kahtluste kontrollimiseks, väidetava surnukeha, oletatavate kurjategijate leidmiseks ning arvatava kuriteo üksikasjade täpsemaks selgitamiseks kriminaalmenetluse, mille käigus koguti kõikvõimalikku infot, vaadati üle turvakaamerate salvestisi ning teostati hulk erinevaid menetlustoiminguid,“ rääkis Melts.

Ta lisas, et alguses uskumatuna tundunud uurimisversioon sai aga uurijate poolt teavet kogudes järjest rohkem kinnitust ning 2019. aasta aprillis leidsidki politseiuurijaid pärast mitmekordseid otsinguid Valgamaalt Mustjõe luhalt üksikuid inimese luustiku osasid ning sealt lähedusest põõsastikust ka ülejäänud skeleti koos pealuuga. „Loodus oli lühikese ajaga teinud oma töö ning surnukehast olid alles jäänud vaid paljad luud, millest osad olid ilmselt juba ka loomade poolt laiali veetud,“ kirjeldas juhtivuurija.

„DNA ekspertiis kinnitas politseinike kahtlusi, sest luhalt leitud skelett kuulus tõepoolest kadunuks jäänud lätlasest naisterahvale,“ tõdes Melts. Ta nentis, et inimskeleti leidmise juures mängis järjepideva uurimise kõrval olulist rolli ka kohalike uurijate oskus loodust lugeda ning sellega arvestada, sest otsinuks uurijad märke raskest kuriteost ses paigas mõnevõrra hilisemal ajal, jäänuks peatselt rohetama hakanud võsastikus need säilmed suure tõenäosusega märkamata.

„Ekspertiisi tulemuse laekudes jätkasid politseinikud aga aktiivse uurimistööga ning sättisid seni kogutud teavet justkui pusletükke omale kohale. Aastajagu kestnud uurimine ning tõendite kogumine päädis möödunud neljapäeval, kui politseinikel õnnestus Valga linnas kinni pidada 38-aastane määratlemata kodakondsusega mees, keda seni kogutud tõenditele tuginedes kahtlustatakse 31-aastase lätlanna tapmises.