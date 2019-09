Valdo Põder: oleksime pidanud Aivar Rehe koduhoovi varem kontrollima

Põdra sõnul langetatakse otsused, kuidas ja kust otsingutega alustada, lähtudes infost, mis politseil sel ajahetkel on. "Alustasime esmaspäeval otsinguid lähtudes infost, mille lähedastelt saime," selgitas Põder.

"Meie andmetel oli ta kodust lahkunud ning teda pole ei majas ega maja hoovis. Selle info pinnalt alustasime otsinguid kodu lähedal asuvast metsast, kus mehele meeldis koeraga jalutamas käia," lisas Põder.

"Kui lähedane inimene annab meile teada kadunud inimesest, siis me läheme nendele inimestele appi, et leida nende lähedane. Selleks teeme võimalikult palju koostööd perega, sest lähedased saavad politseid aidata kõige personaalsema ja vajalikuma infoga kadunud inimese käitumisharjumustest ja kadumise võimalikest põhjustest. Seda tehes püüame me peret sel raskel ajal maksimaalset säästa ja toetada, austades nende soove ja vajadusel ka nende privaatsust," selgitas Põder, miks politsei perekonna öeldus ei kahelnud.

Samas tunnistab Põder, et politsei oleks pidanud hoovi ikkagi varasemalt üle kontrollima. "Me mööname, et me võinuks kontrollida koduaeda, vaatamata infole või veendumusele, mis meil esimesel päeval oli. Pidanuksime ise politseinike värske ja kõrvaltvaataja pilguga veenduma selles, et meest ei ole aias," ütles Põder.